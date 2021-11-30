美國國防部當地時間周一（29日）宣佈完成了備受期待的全球軍力部署評估，並稱拜登總統也接納了這份評估報告。五角大廈官員們說，這份機密文件著重於印太地區軍力部署的調整，形容中國對美國造成「步步緊逼的挑戰」，在與台灣軍事合作部份則「無可奉告」。

《美國之音》報導說，這項長達數個月的研究、分析，在與美國不同政府部門以及全球各地盟友與夥伴的協調後，正式宣佈完成拜登政府上任後的首份全球軍力部署評估(GPR)。最新版的全球軍力部署評估提出要減少在其他戰區的部署，將更多軍事資源部署在印太地區，以強化對中國的聚焦。

在五角大廈記者會上，國防部分管國防政策的助理部長卡琳(Mara Karlin)說，這份全球軍力部署評估的重點關注地區是印太地區，結論是美國將加強與地區盟友和夥伴們的合作，增進地區穩定，遏阻中國潛在的軍事侵略和朝鮮的威脅。

報導說，具體措施包括提升美軍在澳大利亞、關島和太平洋島國使用的軍事設施，新增美國向澳大利亞輪派部署戰鬥機和轟炸機以及增建後勤補給設施，並將此前輪駐韓國的攻擊直升機部隊和炮兵師總部提升為常駐兵力。

被問到這份評估是否提到加強與台灣的軍事合作時，卡琳表示：「無可奉告」。只表示美國正繼續與印太地區的盟友和夥伴們就加強協調和擴大使用當地的軍事設施展開磋商，但不能對這份機密文件的有關敘述做更多的說明。

美國官員們曾表示，台灣對印太地區的自由與開放具有重要意義。美國總統拜登和中國國家主席習近平11月中旬在視訊會談中都表示兩國應該管控分歧，避免衝突，但雙方未能在台灣問題和地區其他重大安全問題上避免衝突制定出新的護欄。

五角大廈稍早前宣佈國防部長奧斯丁周二前往韓國訪問，然後後會前往加州出席2021年雷根國防論壇，並就如何應對中國步步緊逼的挑戰發表演講。