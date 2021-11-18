受到新冠肺炎疫情影響，原訂於8月28日舉辦的四項公投案，延期至12月18日舉辦投票。但台北市議員徐弘庭18日於議會質疑，中選會所公告的投票人資格，卻仍是8月28日年滿18歲公民，約有5萬人被剝奪選舉權。台北市長柯文哲也驚呼「慘了」、「糟糕了」。

柯文哲18日赴議會接受市政總質詢，徐弘庭先是詢問柯公投幾歲可以投票？柯回稱20歲，經過徐提醒後才修改「公投是18歲」，柯文哲接著在徐的要求下，念出公投簡報的投票權人資格，「年滿18歲。（民國92年8月28日（含）前出生）」。

徐弘庭問有沒有覺得奇怪，公投是幾號？柯文哲說，公投是12月18日，「怪怪的」、「啊我知道了，他延期所以沒改，哇！這糟糕！」並詢問中選會怎麼公布的？

徐弘庭指出，中選會公布的是8月28日出生，現在延期到12月18日，理論上按照公投年齡應該是12月18日。柯文哲直呼「這個糟糕」。副市長黃珊珊解釋，這是中央公告的，因為疫情延後，公告還是用原來公告。

徐追問，中央為什麼出問題？柯指出，「這表示每個人都沒有很認真得看」，慘了，慘了。黃珊珊說，北市選委會有討論過，但因為是中央的公告，北市有委員討論時有表示意見，會議記錄都報中央。柯則在旁默默表示「我們要反映」。

徐弘庭認為，18歲小朋友那年大約20幾萬人出生，延宕三個半月，約有5萬人投票權利受影響，一個2千多萬國家，有5萬人因為奇怪的行政決議，就被剝奪選舉權。

柯文哲又說，「這糟糕」、「我想是選委會的疏忽」。徐弘庭詢問，今天11月18日，若要補造冊來不來得及？黃珊珊指出，造冊的程序應該沒問題，重點是中央必須修正公告。

徐弘庭批評，北市早就知道，但沒有積極的PUSH，看起來柯也不知道，請柯文哲回文給中央，延期歸延期，5萬人權益被剝奪，非常茲事體大，特別是在公民投票這次有這麼多案子，劍拔弩張的狀況。

但黃珊珊後來又改口說，現已在做選務訓練，擔心時間上造冊來不來得及。徐弘庭質疑，所以這是中華民國首次因為行政程序上選擇，而犧牲民眾權益？這是多大的侵權問題，憲法規定18歲投票，若有滿18歲年輕人到投票所說不讓他投票，會是很大法律問題，都要趁早預備。黃珊珊承諾「再把意見反映給中央」，柯文哲則說，「這應該是疏忽啦」。