搞怪網紅鄧佳華自稱「FBI帥哥」，日前接受老闆連千毅的安排，即將進軍成人界拍片，鄧佳華卻屢次在臉書上失控，讓連千毅氣得喊封殺。近日鄧家華更自爆自己勤練歌，「會跟台北市長柯文哲，談北市跨年晚會安排我去唱歌」。但對此說法，台北市政府觀察局長劉奕霆24日晚間回應，跨年卡司已經定案，目前無此安排。

日前接受直播主老闆連千毅的安排，即將進軍成人界拍片，鄧佳華卻屢次在臉書上失控，不斷向「香草姐姐」宜軒示愛喊話，如今更無預警提出離職，讓連千毅氣得喊封殺。

他24日再次於臉書發文自爆「唱歌要好好唱，會跟柯文哲談，市政府的跨年晚會，安排我去唱歌」。更提到台北市政府跨年晚會堅強陣容卡司，「我的理想是自己，還有王心凌、楊丞琳、蔡依林、安心亞、許慧欣」。

對於鄧佳華言論，綜合媒體報導，劉奕霆24日回應，目前無此安排，北市跨年晚會依照招標程序選出廠商，廠商依照節目內容，選出藝人卡司，目前卡司已經定案，近日將對外公布。