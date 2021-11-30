周興哲也將現身台中跨年，預計在最後一小時倒數前登台。（台中市政府提供）

迎向嶄新2022年，台中市跨年晚會主題為「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」，將在12月31日晚間7時於水湳中央公園熱血開唱；邀來金曲嘻哈天團「頑童MJ116」合體坐鎮後，30日宣告第二波大咖卡司，包括天后Ella陳嘉樺及人氣天王周興哲，其中Ella更是獨家場，將端出唱跳大秀獨厚台中粉絲們。

新聞局表示，舞台演出總是使盡全力，散發快樂與正能量的Ella，對於將擔任跨年倒數前壓軸獻唱的重任顯得相當雀躍。她形容，「去年跨年演出時，像唱給神明聽，當時台下一個觀眾都沒有，那種感受特別惆悵、完全無法互動很可惜。」她說「今年希望大家一起跨過這個很辛苦的2021，大家要唱得開心、吃得開心、玩得開心！」

新聞局指出，Ella也搶先預告，跨年表演曲目是熱鬧且熟悉的歌，希望大家一起嗨起來！對於2022新年願望，她則許下「希望這個世界趕快恢復一切正常運轉，有機會到處去旅遊，把這兩年沒有玩到的補回來，也祝福大家開心健康。」

另外，周興哲也將現身台中跨年。他表示，很久沒有唱大型演唱會，很想念也很期待與粉絲們相見，當晚他將特別趕場到台中，預計在最後一小時倒數前登台，這次將演唱新歌，歌迷朋友可好好期待。擔綱男主角電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，他量身打造主題曲、配樂，希望更多人喜歡，也期望有好的成績。

新聞局強調，「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」活動時間將從12月31日晚間 7時正式開唱，長達6小時不間斷的精彩卡司，與民眾一同迎向2022年。接下來將釋出更多消息，維持藝人組數最多、獨家最多的台中跨年晚會傳統，請歌迷朋友們拭目以待。