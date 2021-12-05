新北市立淡水古蹟博物館於4日晚間在淡水海關碼頭舉辦「光映淡水」開幕暨點燈。（淡水古蹟博物館提供）

新北市立淡水古蹟博物館於4日晚間在淡水海關碼頭舉辦「光映淡水」開幕暨點燈。（淡水古蹟博物館提供）

新北市立淡水古蹟博物館於4日晚間在淡水海關碼頭舉辦「光映淡水」開幕暨點燈。（淡水古蹟博物館提供）

新北市立淡水古蹟博物館於4日晚間在淡水海關碼頭舉辦「光映淡水」開幕暨點燈。（淡水古蹟博物館提供）

新北市立淡水古蹟博物館於4日晚間在淡水海關碼頭舉辦「光映淡水」開幕暨點燈，由副市長陳純敬手持收音桿匯集市民聲音，齊喊「點亮淡水」，宣布活動正式開跑，同時戶外光影廊道也接連亮起，民眾驚呼連連，直呼美到不行。

陳純敬表示，新北市力推的青春山海線中，淡水連結了山與海、自然與人文，也是文化局致力推廣的五條美學廊帶之一「藍天海岸－古蹟文化」，因此為淡水量身打造「光映淡水」系列活動，也特別於12月31日在淡水漁人碼頭舉辦「光耀新北1314就愛你」長達13分14秒的跨河煙火秀，當天還有紙風車劇團表演、冬日暖心市集及淡水聲光夜系列活動等，12月的淡水很不一樣，邀請市民朋友一起來淡水感受新北古蹟文化新魅力。

「光映淡水」系列活動透過「時光循跡」、「波光水岸」及「火光十色」三大主題，在淡水海關碼頭規畫靜態展演、動態聲光等多元方式呈現淡水的文化之美。活動主打淡水海關碼頭戶外光影廊道；包括林書瑜《微浮Wave》、梁賴昌《時光標記》、黃樑疑夢俱樂部《觀／因》、王俊淵《聚》及丁建中《山河水》等5組藝術家創作；其中《WAVE微浮》燈管排成12公尺類似音軌的波浪狀，市民走過就會自然擺動，象徵一道道的浪輕輕地推向淡水河岸上，彷彿用耳語傳遞自然的能量與訊息。另外，融合淡水山河四季及人文景觀變化的「淡水絕美之境－淡水山河古蹟沉浸式劇場」與集結國內頂尖藝術家結合音樂與影像的「波響—AudioVisual數位音像表演」也同步於海關碼頭B、C棟倉庫開跑。

文化局長龔雅雯表示，除了「光映淡水」每周末的主題活動一路持續到跨年外，更配合「光耀新北1314就愛你」跨河煙火秀推出紙風車劇團表演、冬日暖心市集、淡水聲光夜系列活動。此外，再加碼3款2天1夜的主題遊程、五星級露營券、福容大飯店住宿券及河岸景觀雙人餐券等抽獎活動，歡迎大家來體驗淡水之美，把大獎帶回家。詳細活動內容請上新北市文化局粉絲專頁或淡水古蹟博物館「光映淡水」網站、粉絲專頁查詢。