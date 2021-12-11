新北市家庭暴力暨性侵害防治中心發現，家庭長者受暴數量增多，報案量較去年同期增加12.39％，為了推動家庭防暴，市府今舉辦「守護高齡作伙來、攜手反暴逗陣走」成果發表展，由三重紳士協會榮獲團體組第一名。（新北市社會局提供）

疫情近期雖逐漸趨緩，但許多家庭都出現經濟收入短少、家人相處時間增多問題。新北市家庭暴力暨性侵害防治中心發現，家庭長者受暴數量增多，報案量較去年同期增加12.39％，為了推動家庭防暴，市府今舉辦「守護高齡作伙來、攜手反暴逗陣走」成果發表展，由三重紳士協會榮獲團體組第一名。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心與中華民國紳士協會合作多年，持續在各社區以影片視訊、短劇宣導方式，宣導反暴力，中心主任許芝綺表示，今年1至10月老人保護通報有1143件，整體通報量較去年同期增加約12％，分析原因主要是受疫情影響，因失業、收入短少，夫妻齟齬增多，加上家人相處時間變長，導致老人受暴的通報案量增加。

新北市長侯友宜今出席頒獎典禮時表示，他1998年在警界服務時，警察普遍有法不入家門的傳統觀念，認為「抓壞人都來不及了，哪管夫妻打架、父母子女爭吵」，但社會局長張錦麗當年在民間婦權會仍積極倡議推動家暴防治等法，可謂是防暴的鼻祖。

張錦麗表示，市府邀集專家學者參與這次成果發表展的評選，選出9組團體及7組個人進行決賽，最後各選出前3名與佳作，其中獲得團體組第一名的三重紳士協會，宣導防暴相當有一套，協會在劇中呈現，因疫情影響，餐廳老闆辭退員工，男主人頓時失業，心情鬱卒，加上返家時，又碰到太太要求先噴酒精消毒，才能入家門，一時情緒激動暴怒；另方面，婆婆未打疫苗，在用餐時又咳嗽，也被媳婦言語霸凌，活生生呈現疫情下的家暴樣態。

張錦麗說，民眾若遇到暴力等相關問題，除了113、110全國通報專線外，市府還設有男性受暴關懷專線「0800-013-999」，若身旁有人遭遇困難一通雞婆的電話，就可以挽救一個家庭，呼籲每一人都可以成為防暴守門員。