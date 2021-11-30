台北市政府大動作編列28億元預算擬自購第3劑新冠疫苗，市長柯文哲日前表示要先問中央疫苗採購規畫，再決定預算要怎麼處理。民進黨議員梁文傑30日在臉書爆料，市府決定不買疫苗了，柯文哲對此急表示「沒有說不買啦」，但希望議員支持保留1000元的預算科目，未來有需要在追加預算進行採購。

因應疫情緊急，北市府規畫採購200至250萬劑新冠肺炎疫苗，費用包含疫苗購置、物流所需的冷運冷藏配送費、醫療機構診療及接種處置費，和相關文宣及衛材及藥證申請等作業所需經費。，終以每劑新台幣1118.8至1398.5元計，合計27億9700萬元。

不過，身兼民進黨團總召的議員梁文傑上午在臉書爆料，表示市府決定不買疫苖了，來問他支不支持，但他反批北市用公開招標的方式本來就買不到，也許只有高端疫苗會來標，但柯文哲把高端黑成這樣，市府也不敢買，文末還酸「買不到就老實承認，我當然支持～」。

梁文傑接受電訪時證實，上午衛生局長黃世傑有赴議會找他，說明中央已有規畫第3劑疫苗施打，已訂3500萬劑的莫德納疫苗，所以市府現階段覺得沒有必要買，但希望預算科目能保留1000塊，若有需要再追加預算，他個人對此也抱持支持態度，但認為購買方式須再檢討。

北市副市長黃珊珊受訪表示，內部正在討論，目前中央已經回文，會和議會報告中央說法，也強調市府當初就有表態，若中央買的量已經足夠，市府就考慮不買，市府會先向黨團總召，包括議員梁文傑、國民黨團總召王欣儀說明，市府會依照中央回文狀況，考慮這樣的做法。

黃珊珊強調，之後市府會開記者會、發新聞稿跟外界說明，但目前要先向議員報告，倘若先開記者會再跟議員報告，屆時又被質疑不尊重議會，因此會等說明結束後再對外正式說明，這是基本的禮貌，也澄清這並非程序問題，而是中央認為疫苗足夠，會就此事和議員說明。

「不是說不買啦！」柯文哲受訪時強調，他和陳時中確認過，中央有規畫買3500萬劑疫苗，因此28億預算會採「保留預算科目」的方式，把經費變成1000元，意思是錢先不用編，保留個彈性，未來有需要再追加預算。

針對議員質疑招標方式有問題，柯文哲強調，這筆預算早在8月編列，當時疫情相當緊急，中央疫苗進貨又不穩定，後來有多家企業都成功買到，表示真的要去買都買得到，但他認為中央政策有再調整，現階段沒有要買的急迫性。

副市長蔡炳坤補充，市府過去曾質疑，買疫苗後是否能自己留著用，這部分中央表示，即使是地方購買，還是要比照現行的3個民間單位，買來的疫苗要交由中央統籌分配，北市雖然願意做，但擔心如何向市民、議會交代，所以市府開會討論後，才決議把預算科目保留。

蔡炳坤坦言，明年狀況大家還是有點擔心，怕中央就算買夠疫苗也不能進來，如2020年應該要買到3000萬劑疫苗，但目前只到貨一半，為避免這種狀況才保留彈性，萬一明年疫情又再起有需要疫苗的時候，就用追加預算方式來採購。