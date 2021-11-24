45歲女星徐熙媛（大S）與小她5歲的汪小菲22日官宣離婚，曾與他們一起上陸綜《幸福三重奏》的另一對前CP福原愛、江宏傑，今年7月也情斷，巧妙的是，在大S離婚隔天，福原愛無預警PO一張垃圾照，引發外界聯想。

大S、汪小菲的10年夫妻情正式成為過往，兩人發聲明表示，未來將以父母和朋友身份愉快地相處，共同撫養孩子長大，大S並大器地祝福前夫找到更適合的伴侶。回首2018年大S、汪小菲跟福原愛、江宏傑以2對明星夫妻的身份上陸綜真人秀節目《幸福三重奏》，卻在今年一一恢單，被部分觀眾嘲諷「節目有毒」、「離婚三重奏」。

大S、汪小菲2018年曾和福原愛、江宏傑一起上節目，未料兩對CP都離婚了。（圖／微博@幸福三重奏）

大S、汪小菲2018年曾和福原愛、江宏傑一起上節目，未料兩對CP都離婚了。（圖／微博@幸福三重奏）

想不到大S官宣離婚隔天，福原愛23日在微博PO滿地碎紙屑的照片，寫道：「每次到（倒）不好的紙垃圾…整理好工作室，繼續努力，大家工作辛苦了。」並標記閨密湯媛媛，疑暗示兩人成為工作夥伴。由於福原愛有打錯字，被許多陸網友糾正，她在留言區尷尬地表示：「倒哈哈哈，謝謝大家，留言板是我的中文老師。」只不過PO文時間點敏感，加上與大S、汪小菲有類似的經歷，這篇「垃圾」新貼文特別耐人尋味。