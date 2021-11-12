辣椒(4946)董事會通過第3季財報，單季營收0.09億元，營業損失0.15億元，由於處分碩辣椒(6736)，業外收益達0.64億元，稅後淨利0.49億元，每股盈餘3.59元。累計前3季營收0.28億元，營業損失0.46億元，稅後淨利0.6億元，每股盈餘4.43元。
辣椒旗下線上遊戲《全民打棒球REMASTERED》與《大航海時代Online》定期改版，其中《全民打棒球REMASTERED》於第2季開始舉辦電競賽，目前更開始著手規畫玩家與實況主進行直播挑戰賽，讓玩家直接下戰帖，持續活絡營運動能。
針對第4季新產品，由日本IP方授權韓國snowpipe開發的RPG手遊《鬥球兒彈平M》，遊戲完整收錄原著所有角色並貼合原始劇情設計主線，忠於原味重現，上市首周遊戲人數突破10萬人，有信心啟動營收成長動能。
轉投資碩辣椒推出擬真股票交易遊戲《股神》，以股票模擬下單為主軸，將股票與遊戲結合，上市便擠進App Store財經類下載前五名。與日本IP創作商Sparkleling合作開發的手遊《純潔的魔法少女》，十支短篇動畫也在官方YouTube頻道完整公開，影片累積超過百萬次觀看，後續將持續以不同形態發展IP，目前遊戲如期進行開發中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。