辣椒(4946)董事會通過第3季財報，單季營收0.09億元，營業損失0.15億元，由於處分碩辣椒(6736)，業外收益達0.64億元，稅後淨利0.49億元，每股盈餘3.59元。累計前3季營收0.28億元，營業損失0.46億元，稅後淨利0.6億元，每股盈餘4.43元。

辣椒旗下線上遊戲《全民打棒球REMASTERED》與《大航海時代Online》定期改版，其中《全民打棒球REMASTERED》於第2季開始舉辦電競賽，目前更開始著手規畫玩家與實況主進行直播挑戰賽，讓玩家直接下戰帖，持續活絡營運動能。

針對第4季新產品，由日本IP方授權韓國snowpipe開發的RPG手遊《鬥球兒彈平M》，遊戲完整收錄原著所有角色並貼合原始劇情設計主線，忠於原味重現，上市首周遊戲人數突破10萬人，有信心啟動營收成長動能。

轉投資碩辣椒推出擬真股票交易遊戲《股神》，以股票模擬下單為主軸，將股票與遊戲結合，上市便擠進App Store財經類下載前五名。與日本IP創作商Sparkleling合作開發的手遊《純潔的魔法少女》，十支短篇動畫也在官方YouTube頻道完整公開，影片累積超過百萬次觀看，後續將持續以不同形態發展IP，目前遊戲如期進行開發中。