長榮鋼（2211）今年本業受惠鋼構產業熱絡，前三季業績創同期新高，每股淨利2.43元；加上業外處分長榮航股票，可望持續挹注獲利。長榮鋼將在下周四(11月25日)舉行法說會說明營運以及未來展望。

長榮鋼再出售逾1.3萬張長榮航空股票，處分利益1.45億元。

長榮鋼公告，今年5月28至11月17日，處分長榮航1萬3509張，每股交易價格為25.31元，交易總金額為3.41億餘元，可獲得處分利益約為1.45億餘元。

長榮鋼先前在2月下旬至5月底間處分長榮航共2萬207張，平均價格為15.53元，處分利益達2047萬元；合計兩次處分利益約1.66億元。

長榮鋼前三季營運創新高，稅後淨利9.92億元，EPS為2.43元。

長榮鋼前三季營收90.82億元，年增34.4%；毛利率降至19.28%；營業淨利13.33億元，年增15.12%；業外收益增至1.82億元；稅後淨利9.92億元，年增23.85%；EPS為2.43元。