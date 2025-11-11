高雄市府於今年中旬接管澄清湖與果嶺自然公園後，欲闢建人行天橋讓環團日前質疑破壞水土保持、危害飲用水安全，今（11）日再揭露市府闢建3000平方米停車場規畫，恐加劇園區環境破壞，與民眾站出來批評相關工程「先斬後奏」不合程序外，也質疑興建停車場必要性。對此市府澄清，相關工程依規定，已送交水保審查中。

森林城市協會理事長莊傑任上周批評，高市府於澄清湖風景區、果嶺自然公園6000萬元的人行天橋工程，破壞大片迷宮花園旁的森林地，嚴重干擾綠地生態，更會破壞當地水土保持，危及百萬高雄市民用水安全。

高雄市府接管澄清湖後，接連開闢天橋、停車場，引發環團與民眾反對。（任義宇攝）

環團質疑澄清湖開闢停車場與天橋工程是「先斬後奏」不合程序規定，現場已開挖造成是黃土泥濘一片。（任義宇攝）

今日莊傑任再次到澄清湖，揭露除天橋工程外，一旁還將花1700萬元，開挖3000平方米森林，興建84格車位的停車場，現場在今日雨後已是黃土泥濘一片，恐進一步加劇對澄清湖生態的破壞。

莊傑任質疑，市府執意要興建的天橋與停車場，應為處水源保護區內，依規定應先進行包含水土保持計畫、飲用水條例等生態檢核，且要舉辦地方說明會，卻沒依流程規定，已有怪手進場開挖，質疑是「先斬後奏」，呼籲應立即停工。

對於工程規畫，莊傑任批評停車場工程毫無必要性，在果嶺公園周邊已開闢至少3座停車場，完全沒必要在天橋再闢新停車場，感嘆過去澄清湖在高市府接管前，為顧及水源安全每日寄出7000人總量管制，現在則不惜大興土木蓋天橋、闢停車場，只為招攬更多遊客，完全違背生態保育初衷。

數十名民眾聲援莊傑任，指出長年都在園區內散步、遊憩，就是為了澄清湖的好山好水而來，原本看好市府接手後開放給全民使用美意，卻發現市府卻是覬覦園區開發，對此作法感到不能理解，希望市府能為後代盡可能留下美好環境，別為了開發而開發。

對此高雄市交通局回應，迷宮花園停車場係為改善澄清湖及果嶺自然公園周邊景點停車不足問題所規畫，相關工程已依規定，送水土保持計畫審查中；新工處則說明，天橋已採最好範圍開發，牴觸的37顆樹木將於園區內原地移植，並於周邊新植253棵喬木增加綠蔭，並沒有特定團體所稱影響生態。