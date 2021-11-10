逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:392021/11/10 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股10日小漲18點，收在17559點，盤面仍由宏達電、威盛、位速、中光電、智崴等元宇宙題材股，以及大眾控、中華化、撼訊、上曜等高資券族群領軍。此波個股軋空行情由宏達電引爆後，券資比超過三成的高資券比股常吸引資金卡位，所謂飆在題材，其他如威健、帆宣、國產、和成等個股也可短打因應。 另外本周納入投資組合的三晃，石墨烯材料應用持續發酵，加上券資比居高不下，同樣具軋空題材，後市不看淡。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠 #威健 #國產 #中光電 #帆宣 #中華化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師趙彭博 17:332021/11/08 財經 逐洞賽｜證券分析師林鈺凱 17:332021/11/08 財經 《熱門族群》5G Open RAN商機看40億美元 網通受益股亮相 10:172021/11/10 財經 《台北股市》外資3天狂砸567億元 台股躍上17500 15:232021/11/09 財經 神山加持 半導體鏈股價齊High 04:102021/11/10 證券．權證 《盤中解析》台股「鋼」強 勇闖17350點 11:422021/11/08 財經 10月營收創高 與美商合作 三福化三晃 擁題材 04:102021/11/07 產業特刊 中職人氣球星票選 王威晨6萬票榮登人氣王 14:332021/11/09 體育 《台北股市》神山照亮台股 外資連4買 15:232021/11/10 財經 多頭點火 達人聚焦化工股 04:102021/11/07 產業特刊 16檔營運雙高股 多頭點火 04:102021/11/08 證券．權證 財經熱門新聞 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 連股神也中箭！超狂夫妻檔謀劃世紀騙局海撈277億 下場悽慘 - 財經 長榮、陽明急殺尾 散戶會掛掉？專家曝3大保命絕招 - 財經 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 英特爾客戶倒戈！AMD肥單拿滿 台積電2大製程神助攻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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