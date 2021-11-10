逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股10日小漲18點，收在17559點，盤面仍由宏達電、威盛、位速、中光電、智崴等元宇宙題材股，以及大眾控、中華化、撼訊、上曜等高資券族群領軍。此波個股軋空行情由宏達電引爆後，券資比超過三成的高資券比股常吸引資金卡位，所謂飆在題材，其他如威健、帆宣、國產、和成等個股也可短打因應。

另外本周納入投資組合的三晃，石墨烯材料應用持續發酵，加上券資比居高不下，同樣具軋空題材，後市不看淡。