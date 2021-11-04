In an Out .. to the Darth FADEer 🥶 @FredVanVleet pic.twitter.com/bBFKchHnxi — Toronto Raptors (@Raptors) November 4 2021

到現在明星前鋒席亞卡本季還沒上場的暴龍，4日又碰上今年第4順位選來好手史考特巴恩斯手指受傷缺陣，卻靠范維利特猛轟全場最高33分，阿奴諾比也有21分進帳，暴龍109比100力挫地主巫師，悄悄拿下5連勝，東區排名也升到第4。

季前被預估很難重返季後賽行列的暴龍，開打至今9場例行賽，席亞卡仍因左肩手術養傷缺陣，沒想到史考特巴恩斯毫無菜鳥青澀模樣，目前場均18.1分、8.9籃板，完全取代席亞卡原本陣中位置，就連二年級中鋒阿丘瓦表現也很令人驚艷。

今天一開賽雙方形成僵局，但在次節，暴龍逐漸拉開領先差距，打完上半場，暴龍59比48領先，儘管巫師下半場持續追近，可惜從湖人換來的庫茲馬提前因為右前臂撞傷休息，也讓巫師進攻僅靠畢爾苦撐，最後就以9分之差無奈吞下敗仗。

暴龍除了范維利特與阿奴諾比，米凱柳克與崔特各有15分進帳，接下來就看他們能否在席亞卡、史考特巴恩斯兩大主力缺席下續創佳績；巫師以畢爾25分、7助攻與7籃板表現較佳，哈瑞爾15分、10籃板，奈托14分，丁維迪12分、3助攻。