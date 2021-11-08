英媒爆料拜登在格拉斯哥聯合國氣候峰會上偷放屁，康瓦爾公爵夫人卡蜜拉聽到後震驚又尷尬，到處說拜登的屁「又長又響」。

英國《每日郵報》（Daily Mail）引述消息人士爆料，美國總統拜登上周出席格拉斯哥聯合國氣候峰會期間，和查爾斯王儲的妻子卡蜜拉（Camilla Parker-Bowles）交談時忍不住放了屁，由於太大聲，卡蜜拉不注意也難，讓她震驚又尷尬，到處說拜登放的屁「又長又響」。

《每日郵報》指出，拜登出席「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）目的是要減少碳排放，不過他自己也忍不住貢獻了一點廢氣。

消息人士透露，1日拜登接受英國邀請前往參觀蘇格蘭開爾文格羅夫美術館（Kelvingrove Art Gallery），當天接待他的包括查爾斯王儲（Prince Charles）、康瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）卡蜜拉、威廉王子、凱特王妃、以及英國首相強生（Boris Johnson）。期間卡蜜拉與拜登禮貌性地短暫交談，不過拜登卻突然放了屁，讓卡蜜拉大吃一驚和尷尬。

Camilla 'hasn't stopped talking about' Biden 'breaking wind' during chat at Cop26 https://t.co/BGhC3ju8T4 — Daily Mail Online (@MailOnline) November 7 2021

消息人士說，「那個屁又長又響，沒辦法忽略」，「卡蜜拉停不下來一直講。」

這並非拜登頭一次被控放屁。2020年5月，拜登在競選總統期間和賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）舉行線上對談時，就被聽到一段長約3秒、疑似放屁的聲響，當時美國網路新聞媒體公司BuzzFeed描述，這段放屁聲響出現時，拜登的上半身正巧向後靠，影片另一端的沃爾夫則眨了眨眼。

這則拜登疑似放屁的影片也被川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）等共和黨人轉發、調侃。