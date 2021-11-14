美國總統拜登（Joe Biden）將在美東時間15日晚間（台灣時間16日上午），與大陸國家主席習近平進行視訊會晤，雖然並不是真正見面，但是美國仍然格外重視這場「拜習視訊峰會」。國務卿布林肯(Antony Blinken)特別在星期五，與大陸外交部長王毅進行的電話會談，力勸北京方面以對話、溝通，和平處理兩岸的爭執與分岐。

CNN報導，根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）提供的通話摘要，布林肯強調美國長期以來一直關注台海局勢能否和平與穩定，對中國大陸持續以軍事、外交和經濟力量向台灣施壓表示擔憂。國務院的文稿中，提到中國大陸是以PRC來稱呼。

「敦促北京與台灣方面進行有意義的對話，用符合台灣人民的願望和最大利益的方式，和平解決兩岸問題。」

電話對談也提到美國的期許，希望這場兩國元首視訊會議可以討論調節美國與中國大陸之間的競爭，儘量朝向利益一致的方向努力。比如確保全球能源供價格不會波動過大，而危及全球經濟復甦還有環境減碳等共識。

大陸駐美國大使館網站在上周二發布的一份聲明稱，此次會晤將是拜登自1月份就任總統以來，首次與習近平總書記的會面，暗示大陸與美國的關係略有升溫。