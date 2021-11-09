NBA衛冕軍公鹿隊美國時間周一造訪白宮，他們是自從2016年以來首支造訪白宮的冠軍隊伍。「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)與隊友接受美國總統拜登(Joe Biden)表揚，並致贈公鹿隊46號球衣給拜登。NBA冠軍隊造訪白宮是傳統，但最近一次要追溯到2016年總冠軍騎士隊，當時總統還是歐巴馬(Barack Obama)。

公鹿隊送的46號球衣代表第46屆美國總統，騎士隊送的16號球衣是代表2016年。前一任總統唐納川普(Donald Trump)因為被指控有白人至上主義的色彩，遭到NBA與女籃冠軍隊全面抵制，2017年、2018年拿下2連霸的金州勇士就在主將柯瑞(Stephen Curry)帶頭下拒絕出席，川普2017年還以對抗恐怖主義為由頒布了穆斯林禁令，讓勇士總教練科爾(Steve Kerr)相當不滿。2019年總冠軍暴龍隊也繼續抵制川普，儘管他們是位在加拿大的球隊。

2020年總冠軍湖人，主將詹姆斯(LeBron James)曾在推特使用「#不是我的總統」來稱呼川普，他也公開表達對拜登的支持。原本這個傳統在詹姆斯之後中斷，也由詹姆斯重啟，但當時爆發新冠肺炎疫情，造訪白宮的行程被耽擱，反倒是2021年的公鹿隊先回到白宮。

阿提托康波公開致詞，說他是來自希臘的孩子，現在成功站在美國總統面前，他感謝身邊的所有人，這是夢想成真，並鼓勵大家相信自己的夢。