勇士總裁兼總管安森普洛斯(Alex Anthopoulos)不幸在世界大賽第4戰前感染新冠肺炎，他已經打過疫苗，但發現自己流鼻水而去檢驗出陽性，讓他沒能趕上摘冠的第6戰和球隊一起慶祝。有趣的是安森普洛斯其實也不敢看比賽，第6戰開打時他在家裡居然是收看冰球轉播。

安森普洛斯痊癒後出席球季後的總管會議，他告訴美媒ESPN，家裡電視本來開著棒球轉播，但是太空人開賽首打席安打，勇士守備失誤被攻佔一二壘，安森普洛斯立刻拿起遙控器轉台去看冰球。「當我年紀漸長，我不太敢看這種比分接近的比賽。」

去年的國聯冠軍戰，勇士搞砸了3勝1負的領先慘遭道奇逆轉。今年世界大賽勇士同樣在3勝1負的情況下失去主場摘冠的機會，安森普洛斯表示那次失敗給他留下陰影，擔心會被太空人逆轉。

過了一陣子，安森普洛斯轉回棒球頻道偷看，正好看見勇士隊索勒(Jorge Soler)擊出3分全壘打，他振奮大吼，把小孩都吵醒了。勇士前5局打完6比0領先，安森普洛斯終於不轉台了，他一個一個計算著太空人的出局數。比賽結束後小孩又回去睡，安森普洛斯當然是爽到睡不著，同時他忙著回覆被塞爆的訊息和信件，搞到隔天早上5點半才睡。

總管會議上，安森普洛斯成為眾人誇獎的對象，他以精準的眼光做出一連串正確補強，成為史上首位摘下世界大賽冠軍的加拿大籍總管（所以他喜歡看冰球），他說一定會把冠軍盃拿回加拿大威風一下，也很期待造訪美國白宮。