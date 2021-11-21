大谷翔平勇奪2021年美聯MVP，日本老前輩鈴木一朗2001年獲獎時拿到11張第一名選票，吉昂比(Jason Giambi)拿走了8張，最後一朗險勝。這一次大谷包下全部30張第一名選票，不僅是亞洲球員第一人（史上第19位全票得主），在美國FOX體育球評班韋藍德(Ben Verlander)看來，大谷這個球季超越了所有大聯盟前輩。

班韋藍德在FOX體育自曝他是大谷翔平的超級支持者，早在今年3月春訓，他就推文「我全部下注在大谷，只要他健康就一定是MVP。」開季1個多月他又推文：「為什麼沒有更多人像我一樣為大谷著迷？」大谷得獎之後，班韋藍德撰文重述：「為什麼我如此在乎大谷？因為他是個最討人喜歡的球員，而且他在我熱愛的棒球世界表現傑出。」

其實班韋藍德曾是小聯盟球員，他學生時期就立志要成為「二刀流」，他大學首年在棒球第一級賽事投球，取得4.83自責分率。二年級時他如願以償成為二刀流，打擊率0.311，但是自責分率暴漲到8.83，這個成績讓他忍痛放棄投球而轉成全職外野手。最後他被老虎隊選上，但沒升上大聯盟，小聯盟生涯最後在高階1A嘗試投球也沒成功。

「我本來要告訴你們，在這種高等級賽事打二刀流是不可能的，然後大谷翔平就出現了。」班韋藍德寫道：「他從日本來到這裡，贏得美國球迷的心。他給予孩子們希望，他讓孩子們知道這很不容易，但這是可能做到的。我們都親眼見證了大聯盟史上最偉大的一個球季。」