天使隊日籍球星大谷翔平今年打出亮眼成績，15日舉行返日記者會，面對五花八門的提問他幾乎有問必答，從球場上表現、火腿隊新監督新庄剛志，還被問到何時結婚等話題。

大谷翔平本季把投打「二刀流」發揮得淋漓盡致，「投手大谷」出賽23場，拿下9勝2敗、自責分率3.18，投出156次三振，「打者翔平」則是出賽155場，敲出46轟、100打點、跑出26次盜壘，打擊率2成57。

今天的返日記者會大谷翔平身穿一襲灰色西裝現身，面對提問他幾乎有問必答，從如何走出傷痛史，並在今年取得成功球季，接下來被問到今年大聯盟印象最深刻的投手與打者，大谷回答是薛爾瑟(Max Scherzer)，「從年輕時就看他投球，一直期待有機會和他對決。」至於打者則點名藍鳥隊小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)或皇家捕手裴瑞茲(Salvador Perez）。

至於外界關心何時要結婚、組建家庭的問題，大谷翔平說：「沒有特別想過，等到時機到了，我想就會發生。」被追問時機點會在何時？他害羞的回應：「還久啦！」