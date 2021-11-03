名人堂球星皮朋(Scottie Pippen)的新書《Unguarded》還有更多辛辣的內容，包括他對昔日隊友麥可喬丹(Michael Jordan)的嚴詞批評。皮朋先前已經公開表達對喬丹得獎紀錄片影集《最後一舞》的不滿，他在書中進一步火力全開，指責紀錄片刻意營造喬丹的高大形象，矮化公牛王朝其他成員的貢獻。皮朋寫道：「我只不過是一個道具(prop)而已。」

根據GQ雜誌引述書中內容：

「紀錄片最後兩集和前面8集雷同，一味頌揚麥可喬丹，沒有給予我和隊友們應得的讚賞。這大部分是麥可的問題，他有權力控制影片內容，他是男主角兼導演，否則這部影片也不會問世了。麥可很堅定要在新一代球迷面前證明自己在當年有多麼偉大，勝過現在的詹姆斯(LeBron James)－這位在許多人看來跟他不相上下的球員。」

「即使是在第2集，稍微講了一下我進入NBA的艱辛歷程，主題馬上回到MJ和他的求勝意志。我只是一個布景道具而已，他口中的所謂『最佳隊友』，他真的是無比的居高臨下。」

「每一個球季的勝利，我和隊友幾乎沒有獲得肯定，但輸球總是我們承受責難。麥可就算一場投24中6、發生5次失誤，他在媒體和大眾眼中仍是不會失誤的喬丹。我今年50多歲了，退休17年之後又看見我們被這樣貶低（最後一舞影集），當年親身經歷過已經是很重大的侮辱了。」

「更糟糕的是，麥可從紀錄片影集賺了1000萬美元，我和其他隊友一毛都分不到。」根據皮朋敘述，當年NBA為了留下這些珍貴的鏡頭，公牛球員必須容忍攝影機跟著他們進入更衣室、飯店、練球場所，為此做出犧牲卻分不到酬勞。皮朋也提到他剛來公牛時，喬丹早就是聯盟的天王巨星，「他是NBA未來的招牌人物。所以我們從來就沒有球場外的交集。」