看來七六人本季的噩夢才要開始！在七六人總教練瑞弗斯4日親口證實下，七六人先發大前鋒托必亞斯哈里斯確定新冠檢測呈現陽性，麻煩的是他不屬於無症狀感染者，缺席時間恐怕更長，加上丹尼格林左腿筋拉傷，七六人的人手更加短缺。
「老實說，哈里斯狀況並非太好，目前已被隔離了，」瑞弗斯表示，「他肯定是感染新冠病毒，很多感染者都是無症狀，他們只是覺得什麼鬼，一點感覺都沒有，這樣就感染了嗎？但我可以負責任表示，哈里斯現在並不屬於無症狀感染者。」
根據聯盟防疫規定，感染新冠病毒者至少必須隔離10天，如今看來托必亞斯哈里斯恐怕缺席時間更久，他本季場均19.8分、9.0籃板及4.2助攻，堪稱目前恩比德身邊最佳幫手，加上丹尼格林腿傷至少缺席幾場比賽，七六人快要沒人用了。
至於先前傳出連續參加訓練的班西蒙斯，復出時間也將繼續延後，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞報導，班西蒙斯今天又跟球隊管理階層見面，卻是重申自己還沒做好上場的心理準備，且繼續尋求專業人士幫助，看來短期內仍沒辦法回歸。
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