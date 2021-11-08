📼 Highlights from @KDTrey5 night in Toronto 📼 pic.twitter.com/TwZ1aRqC3j — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 7 2021

就算暴龍8日總算迎來明星前鋒席亞卡的本季首次傷癒復出，他們還是擋不住杜蘭特與哈登的犀利火力！杜蘭特今天貢獻全場最高31分，外加7籃板、7助攻，哈登也拿28分、10籃板及8助攻，兩人幫助籃網116比103逆襲暴龍強奪5連勝。

「哈登上半場打得不夠自信，他要知道只要他殺入禁區，就能帶給對手很大傷害，」籃網總教練納許表示，「杜蘭特則從本季第一天開始就很不可思議，他的表現實在太難以置信，尤其是當我們作為一支球隊，還在找尋各自定位的時候。」

杜蘭特則把勝利歸功於哈登的努力，「哈登已經進入他的狀態，這正是我們所需要的。至於布雷克葛瑞芬，我們需要他趕緊打出信心，特別是在他投三分球方面，不過他製造對方進攻犯規的能力讓人印象深刻，這無疑啟發了我們也要打出同樣表現。」

籃網除了杜蘭特與哈登，布雷克葛瑞芬也拿14分、11籃板，米爾斯13分，布魯斯布朗12分，喬哈里斯11分；暴龍以范維利特21分最高，阿奴諾比16分，席亞卡本季首次上場只打25分鐘，投12中5，拿15分、4籃板，還需時間恢復狀態。