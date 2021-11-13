就算面對西區墊底球隊鵜鶘，籃網13日贏得仍然驚險萬分！籃網浪費下半場一度領先21分優勢，最後關頭被鵜鶘超前3分，幸好杜蘭特、哈登兩人挺身而出，幫助籃網仍以120比112送給鵜鶘9連敗，哈登貢獻本季新高39分，外加12助攻、5籃板。

籃網上半場都看喬哈里斯、哈登兩人發威，喬哈里斯半場投7中7，含三分球6投全進，獨拿20分，哈登表現也不遑多讓，半場就有17分、6助攻，也讓籃網打完上半場，取得66比59領先，反而是聯盟得分王杜蘭特上半場有點沉默。

杜蘭特第3節隨即跟哈登聯手開火，轉眼取得93比72大幅領先，沒想到鵜鶘打出12比2小高潮追近，末節更拉出21比6，反以104比101超前，幸好杜蘭特又挺身而出，幫助籃網重新領先，更靠哈登最後29秒的三分球，一舉穩住勝局。

除了哈登，杜蘭特也幫籃網拿下28分、8助攻與7籃板，喬哈里斯24分，籃網雖有3人得分破20，其餘球員卻都得分沒有上雙；鵜鶘以瓦蘭丘納斯20分、12籃板最佳，坦普17分，目前鵜鶘仍少錫安威廉森、英格拉姆兩大主力，落居西區爐主也應該。