洛杉磯快艇本週五(11/19)上午09:00即將與曼斐斯灰熊一較高下，快艇主將喬治(Paul George)攻守全能，本季打出生涯最佳表現，場均可以拿下27.0分是聯盟最頂尖的球星之一；灰熊王牌莫蘭特(Ja Morant)是聯盟三年級的超級新星，攻擊型控球後衛的打法十分具有觀賞性，本季場均可以得到25.9分在得分排行榜排名第8，論得分能力是全聯盟僅次於柯瑞(Stephen Curry)的控球後衛，兩大球星的精彩交鋒球迷絕對不能錯過！

在里歐納德(Kawhi Leonard)因傷缺陣後，由喬治擔任進攻發動機，配上傑克森(Reggie Jackson)、肯納德(Luke Kennard)與巴頓 (Nicolas Batum)三位三分射手打造快艇的主要進攻基調，整體來說快艇的進攻能力在聯盟之中並不突出，能夠在西區與爵士並列第5的主要原因是防守，快艇場均失分102.5全聯盟第5低，如果屏除掉快艇攻守節奏偏快的變數，以每百回合102.0的失分來看，快艇的防守能力可是排名聯盟第二(僅次於勇士)。

灰熊在聯盟一直以來都是鐵血防守的代表，沒想到今年開季灰熊的防守完全崩壞，每百回合失分高達112.1分，僅次於鵜鶘是全聯盟倒數第二名，問題出在後場防守擔當布魯克斯(Dillon Brooks)開季缺陣，頂替上來的梅爾頓(De'Anthony Melton)防守能力上的差距再加上隊友相互的溝通不良，造成連鎖效應使灰熊防守潰堤，值得慶幸的是布魯克斯日前已經歸隊，與隊友成功契合之後相信灰熊的防守實力一定會有所提升。

週五之戰主推『小分』，快艇防守聯盟頂尖無庸置疑，灰熊的防守漏洞在球員心態調整成功之後估計本役有機會即時補足，因此運彩開立的大小值很有可能會高估兩隊最終的總比數。另外『灰熊第一節不讓分』高賠也是值得投資的選項，快艇雖然整體勝率超過六成，但開季13場比賽第一節領先對手的場次只有5場，也就是說快艇的第一節勝率僅38%，屬於慢熱型的球隊。