今天在NBA場上籃網以120：112擊敗鵜鶘，目前戰績9勝4敗排東區第二，而本季籃網缺少厄文(Kyrie Irving)情況下當家得分好手杜蘭特(Kevin Durant)一肩扛起重任，加上今天飆下28分，他開季13場比賽全部拿下至少20分，將隊史紀錄繼續推高，而他同時也高居聯盟得分王位置。

杜蘭特本場比賽上場38分鐘拿下28分7籃板8助攻，投籃命中率64.7%、外線3中3、罰球4中3，又是一場非常高效率表現，而上場對魔術時他砍下30分，投籃命中率是誇張的91.7%，外線2中2，罰球命中率85.7%，完全展現聯盟一流得分高手的能耐。

本季至今13場比賽他平均能砍下29.4分8.4籃板5.2助攻，投籃命中率58.9%、外線43.3%、罰球82.5%，表現無法挑剔，29.4分也讓他登頂聯盟得分王，第二是勇士王牌柯瑞(Stephen Curry)的28.4分，若杜蘭特能繼續場場砍20分以上，有機會維持得分王一段時間。

杜蘭特除了拿手的得分之外，場均8.4籃板也排在全隊第一，助攻是全隊第二，投籃命中率排第二，僅次於艾卓吉(LaMarcus Aldridge)的60%，而艾卓吉在場上的出手肯定沒有杜蘭特來得多，位置也偏向禁區內，所以杜蘭特有58.9%的命中率真的相當可怕。

另外34.7分鐘的上場時間也是全隊最多，這對受過阿基里斯腱斷裂傷勢的他非常不容易，過去真的很少人能克服此傷痛強勢復出，而且還能應付如此高出場時間和得分壓力，只能說杜蘭特真的如「死神」外號一般令人聞風喪膽。

除連續13場砍下20分以上紀錄，在這13場比賽中他只有2場得分低於25分，分別是10月30日對溜馬的22分以及11月1日對活塞的23分，另外他曾兩度砍下38分，分別是10月25日對黃蜂以及11月9日對公牛，而另一位大將哈登(James Harden)漸入佳境，至今有平均19.8分7.8籃板9助攻表現，兩人慢慢率領籃網攀向高峰。