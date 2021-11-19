領航猿航空TYP-02班機即將起飛，新賽季季票與例行賽開幕戰門票將於22日中午12點開放2020-21年球季季票會員優先購買，並於24日中午12點全面開賣，領航猿航空TYP-02超音速客機，已準備好將帶領橙客全新啟航。

桃園領航猿2021-22主場開幕周賽事12月18、19日於國體大綜合體育館舉行，2022年2月起則移師桃園巨蛋比賽，領航猿第2季季票可觀賞13場桃園巨蛋主場賽事，季票方案分為頂級艙等台幣36000元的跑道席季票，18000元的橙客席季票、7500元的航廈席季票、二樓紫區塔台席季票3900元。

其中跑道席及橙客席，獨家贈送季票限定的領航猿航空TYP-02班機A330-900模型，選擇以桃園巨蛋體育館郵遞區號330的A330-900機型，機身橘白配色Taoyuan Pilots字樣，尾翼搭配吉祥物猿頭意象，配有桃園領航猿主場設計底座，象徵領航猿航空將帶領橙客們飛向勝利，1:200飛機模型，絕對是橙客們必收品項。

除季票限定只送不賣的飛機模型外，領航猿四艙等季票方案，皆為橙客準備最有型OOTD，全新首波飛型計劃商品服飾搭配帽子，更針對今年度場邊最佳觀賽視野-跑道席季票，提供生活化商品，包含漫步雲端吉祥物地毯、PILOTS撞色提花大毛巾、支猿前線無線充電盤，時時陪伴橙客，多款好禮絕對不能錯過。

領航猿2021-22季票及開幕周12月18、19日單場主場賽事門票，11月22日中午12點起可於ibon售票系統購票，12月18及19日國體大漢堡館觀賽區域分為一樓特區600元及二樓看台區350元。

售票分為兩階段：第1階段優先開放2020-21季票球迷自11月22日中午12點至23日晚上23點59分購買，第2階段於11月24日中午12點至12月3日晚上23點59分全面限時開賣，獨家搭贈飛機模型的跑道席及橙客席季票僅銷售至11月29日止，想收藏的橙客趕緊把握機會，完成購票準備登機啦！(詳細售票資訊請參考桃園領航猿官方粉絲專頁公告)