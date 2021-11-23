台啤英熊13位球員將於開幕戰全員到齊，準備不留一手、大顯身手。（台啤英熊提供）

T1職籃聯盟將於27日展開元年新賽季，台灣啤酒英熊隊同日也要進行主場開幕戰，為了替新球季炒熱氣氛，台啤英熊隊25日就先首度舉行公開練球日，邀請台啤迷一同共襄盛舉，成為全台第一批踏進英熊主場的球迷，當天球員也將發福利，贈送限定貼紙、海報活動。

台啤英熊球團致力為球迷打造全台最有「家」的歸屬感、同時也最有power的主場體驗，請到擁有Red Bull等多場大型電音派對經驗的DJ AFURO GEORGE進行音樂合作，同時在開幕戰特別邀請到國立台灣師範大學管樂隊進行賽中音樂吹奏，擁有70年歷史的師大管樂隊，在台灣管樂歷史地位與台灣啤酒籃球隊在台灣籃壇不謀而合，指導老師葉樹涵教授更開心能收到台啤英熊球團邀請，表示終於能實現讓音樂與職業運動結合的目標，期待讓現場球迷有更不一樣的主場賽事體驗。

27日開幕戰當天下午5點英熊隊舉行開幕儀式，並於下午5點30分正式開賽，當天在主場台北市立大學天母校區體育館開幕戰周邊活動，包含賽前台啤英熊啦啦隊「小調啤」首度公開，球迷當天參與活動就能獲得小調啤限量海報以及簽名、拍照機會，而小調啤全員也將首次於主場應援，展現活潑魅力，戶外區設有多元料理餐車及戶外餐飲區，並配合政府政策室內禁止飲食、僅開放喝瓶裝水並需全程佩戴口罩。

T1聯盟新賽季開打，中華職棒台灣大賽也將於11月27日開打，台啤英熊球團不讓「好鄰居」味全龍迷孤單，特別於開幕戰推出「天母一家親，你挺英熊、英熊陪你！」活動，只要於開幕戰當天，龍迷只要穿著一件味全龍Ｔ恤或球衣，現場購票即可享有周邊里民優惠價格票，再次展現與味全龍球團深耕天母一日育樂圈決心。

台啤英熊再度與職棒球隊味全龍合作，提供龍迷「里民」優惠價格票。（台啤英熊提供）