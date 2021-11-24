星宇航空將自2022年2月17日起開闢桃園-福岡航線，今（23）日起正式開賣！星宇航空持續穩健拓展亞洲航點，其中台灣旅客最衷愛的日本航線，也繼東京、大阪後，即將再添桃園-福岡定期航線，初期將以每週一班，3月1日起增為每週二班，並配合逐步開放的旅運需求陸續增班。

日本政府近期大幅放寬對外籍商務人士、留學生和技能實習生等實施的入境限制，讓受疫情影響管制一年多的台日邊境，再現開放𥌓光。

星宇航空表示，日本向來是台灣旅客最喜愛的旅遊國家之一，星宇航空自去年底開航東京及大阪航線，至今已屆一年，雖值疫情期間，仍堅持為雙邊商務差旅及返鄉探親的旅客，提供舒適、安心的飛航服務。展望2022年旅遊市場復甦，及今年底即將有2架A321neo新機交機投入運能，星宇除規劃2月中旬開闢福岡航線外，也已積極評估陸續增闢日本新航線，以滿足更多旅客需求與期待。

星宇航空目前飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等航點，隨著疫情趨緩及各國限制鬆綁的腳步，彈性調整航班，同時，也針對2022年後疫情旅遊市場，推出「2022重載希望，跟著星宇出國去」機票限時優惠活動，即日起至12月14日，凡至星宇航空官網或各大合作旅行社購買台灣出發、出發日為2022年1月1日至12月4日之航班機票，皆可享有特別優惠折扣，且於2022年2月14日前更改行程，皆可不限次數免除改票手續費。