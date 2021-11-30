我國旅日好手陽岱鋼在近期宣佈離開待了5年的巨人，投下一顆震撼彈，這也讓日媒有了許多猜測，包括他離開的原因，或是未來會去哪裡等等，而日本媒體《FRIDAY Digital》又跟進爆料，陽岱鋼有可能會轉戰同為日職的軟銀。

而這個說法也證實了此前別家媒體的猜測，之前在陽岱鋼宣佈離開後，就有媒體猜測他將與日職其他球隊接觸，甚至有可能轉投美國獨立聯盟，《FRIDAY Digital》更指出陽岱鋼曾就讀福岡第一高中，選秀會時就曾透露想加盟軟銀，所以也不排除這個可能。

此外媒體也爆料陽岱鋼離開巨人是迫不得已，因巨人把他薪水砍到剩下不到原本年薪10分之1，約2千萬到3千萬左右，且還可能被當FA球員補償對象，認為此行為十分可恥，就連不具名巨人OB都跳出來說話，認為巨人這麼做是想利用陽岱鋼當交易補償，避開爭取FA球員時有年輕好手被選走。

而對離開巨人一事經紀人張家銘代為回應，他表示：「巨人球團確實開出合約希望岱鋼續留，但岱鋼在思考過後決定離開，很謝謝過去5年球團的照顧及球迷的支持，岱鋼明年動向有確定後會再和大家說明。」這幾天陸續有日媒跟進爆料，讓陽岱鋼的離隊越來越充滿話題性。