大陸電商龍頭阿里巴巴6日宣布，公司的副首席財務官徐宏將接替武衛擔任首席財務官一職，2022年4月1日生效。不過，加入阿里巴巴近15年的武衛將繼續為阿里巴巴合夥人及集團董事會的執行董事。

根據阿里巴巴的聲明，徐宏於2018年7月加入阿里並由2019年7月起擔任副首席財務官。他現為多家公司擔任董事，其中包括於聯交所上市的公司擔任非執行董事，分別為高鑫零售、聯華超市以及紅星美凱龍。

此外，阿里巴巴宣布成立「中國數位商業」及「海外數位商業」兩大板塊，分別由集團總裁戴珊及蔣凡帶領。阿里稱，內需及國際化是集團重要戰略，這次任命乃基於集團持續加強決策及行動力，提升整體效率的考慮，從而能抓緊中國內地及海外市場的機遇。

戴珊將負責淘寶、天貓、淘菜菜、淘特和國內貿易等業務，形成「中國數位商業」 板塊，從而達致更高效的決策及更統一的行動，各個業務組織之間的定位和分工更明確。戴珊擁有深厚的市場經驗，傑出的領導力，有助繼續發揮阿里巴巴在中國消費領域的引領角色。

蔣凡將負責全球速賣通（AliExpress）和國際貿易海外業務的組織，以及Lazada等面向海外市場的多家子公司，共同形成「海外數位商業」板塊，並會就此訂下面向海外市場的整體戰略藍圖和組織保障。

內需及國際化是阿里巴巴集團重要戰略，這次任命乃基於集團持續加強決策及行動力，提升整體效率的考慮，從而能抓緊中國內地及海外市場的機遇。截至9月底止12個月期間，阿里生態體系全球年度活躍消費者達到約12.4億，單季增加約6200萬；其中9.53億來自中國市場，2.85億來自海外，單季分別淨增加4100萬及2000萬。目前集團正努力邁向服務全世界20億消費者這一長期目標。