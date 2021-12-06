士電士林舊廠開發，緊鄰SOGO百貨天母店公共廣場的裝置藝術遭颱風破壞需要修復，士電董事長許育瑞發想認為變壓器英文Transformer與變形金剛相通，委請藝術家製作變壓器機器人，花費約3百萬元，6日舉行啟用典禮，將與台北市政府觀光傳播局明年初舉辦燈會做串聯，希望成為天母地區的新地標。

士林電機今年前三季營收及獲利雙雙飆高，EPS從去年同期2.52元增加至2.86元，前十月合併營收229.01億元，年成長11.01％。士電有心新今年營收及獲利既定目標，可順利達陣。

士電表示，士電為擴大事業版圖，同時配合台北市政府都市開發計劃，逐步在新竹工業區購地建了三個工廠，台北士林區天母舊廠也進行土地開發，2009年工廠舊址蓋成兩棟大樓，其中一棟賣給中鼎做為中鼎企業總部，另一棟大樓出租給SOGO百貨作為天母店，每年收取租金。士電同時也捐贈SOGO公園、里民活動中心及大樓旁的廣場給台北市政府，提供民眾休憩、活動之用。

士林電機電總經理謝漢章表示，士電當初在公共廣場捐贈一座球蛋型玻璃纖維的藝術裝置，幾年前，遭颱風侵襲破壞。仰德集團董事長許育瑞發想構思，士電生產變壓器起家，變壓器英文Transformer與變形金剛一樣，礙於變形金剛有專利權，士電就委請設計師王柏霖以全台灣最高電壓、最大容量（345KV 1260MVA）的變壓器外型，設計出高五米的「變壓器機器人」，6日舉行變壓器機器人啟用典禮，希望拉近與民眾距離，也為廣場重新找回靈魂及生命力，成為天母地區新的地標。

謝漢章表示，明年台北燈會場將在士林區舉行，從劍潭站到芝山站的花燈展覽，士電新捐贈變壓器機器人坐落SOGO廣場，將與明年台北燈會做連結，希望變壓器機器人成為是整個活動最引人注目，是最受民眾喜愛的景點。