台東台9線11日深夜發生一起機車自摔跌落水溝意外。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東台9線11日深夜發生一起機車自摔跌落水溝意外。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東台9線11日深夜發生一起機車跌落1米深水溝的意外，22歲翁姓女騎士不明原因連人帶車自摔，掉落道路旁的水溝內，同行友人見狀趕緊打電話報警，警、消趕抵現場協助脫困並送醫，翁女手腳多處擦傷、意識清楚，經警方酒測無飲酒情形，詳細肇事原因大武交通小隊深入調查處理中。

1輛機車恰好卡在道路旁水溝裡，事發在11日晚間22點56分許，一群機車騎士騎著租來的機車北往南行駛，在行經台9線385.8公里處山棕寮段時，其中1名翁姓女騎士，不明原因自摔進1米深的水溝裡，同行友人見狀趕緊打電話報警；警、消人員趕到現場後，趕緊將協助她脫困，並送馬偕醫院救治，事故造成翁女手腳擦傷，所幸意識清楚、無生命危險。

大武警察分局表示，經酒測發現翁女無飲酒情形，詳細肇事原因大武交通小隊深入調查處理中；並呼籲用路人，台9線南迴公路屬山區道路，行經下坡路段請減速慢行，並特別注意車前狀況，遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。