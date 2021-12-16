上個月4日清晨5點多，宜蘭市76歲的諶性老翁獨自騎乘機車時，遭林姓男子以老翁疑似惡意擋車為由攔下，並持棍棒當街痛毆老翁，致使老翁雙手、腳趾骨折及頭部、身體多處挫傷，更差點丟了性命，警方獲報後迅速循線逮人，將動手的林姓男子移送檢方偵辦，宜蘭地檢署檢察官全案偵結，依刑法271條殺人未遂罪起訴。

76歲的諶姓老翁在11月4日清晨獨自騎機車行經宜蘭市西門路時，因行車狀態引發後方的開車的林姓男子不滿，經雙方互按喇叭後，林姓男子直接將諶性老翁擋下並持棍棒對老翁一陣猛打，即使老翁不支倒地，林某仍不罷休，繼續兇狠地以棍棒痛毆老翁，直到林某一旁的友人看不下去出言勸阻這才罷手。

諶性老翁倒臥路旁血流不止，所幸民眾報警求助，即時送醫救回一命，但林姓男子兇狠的下手，共造成被害老翁頭部外傷、右上顎及顴骨骨折、右上臂粉碎性及開放性骨折、左前臂骨頭脫臼、右手掌骨、左手中指骨折、以及左前臂、右肩、右腿、右腳踝等多處受傷。

因林某對犯行坦承不諱，檢察官依刑法271條第二項殺人未遂罪提起公訴。