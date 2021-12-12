不是不報，只是時候未到！台電變電所今（12）日上午傳出爆炸，造成雙北多處地區停電。前核四廠長王伯輝表示，變電箱會爆炸就是因為不當降壓，「義和拳還是擋不住科學，」呼籲台灣人要同意重啟核四公投。

台北文山區景隆街的台電變電所今日上午9點多傳出爆炸，造成雙北多處地區停電，而變電所一處變電箱遭到火勢吞噬，現場濃黑煙不斷竄出，相當駭人，據初步調查，爆炸原因是變壓器故障引發起火。另根據台電通報：今日9點42分台北5號變壓器故障跳脫，造成161kV系統及69kV系統全停。

「義和拳始終擋不住科學！天佑台灣！」王伯輝也在臉書表示，變電箱為什麼會爆呢？根據「功率等於電壓乘以電流」公式，如果電壓調低，電流就會增加，才能維持設備固定的額定功率。但如此一來熱度就會增加，損害就會增加，「容易爆炸、燒掉、饋線跳脫！」他呼籲民眾1218出門投票，同意重啟核四，「被塔綠班搞砸的台灣」需要人民自己救。

底下網友也留言表示，停了核一、核二，廢掉核四，太陽能、風電又不穩，供電不足，就耍奧步偷偷降低電壓，想要混日子過關，「天底下沒有這種不勞而獲的好康的！」得到的回報就是爆炸、停電，隱藏在後面的傷害是家裡與工廠電器設備損壞還沒顯現出來，不是不報只是時候未到。

重啟核四公投領銜人黃士修也在臉書表示，幾年前我們許多專家學者就警告政府，降壓會造成電網系統潛在損傷，國外研究甚至不敢玩到降頻。台灣因為關掉一半核電而缺電，台電頻繁降壓甚至降頻供電，今年甚至連秋冬季都偷偷降壓，情況已經非常危險。「如果核四公投不過，核二三也保不住，台灣進入非核家園，國安危機就會成為常態！」