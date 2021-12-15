監察委員田秋堇日前舉行「台電奇異核四仲裁案」調查報告，指出台電多項缺失，前總統馬英九痛批，現在的監察院「非常綠」。對此，田秋堇今在臉書怒嗆，台電在2015年12月4日向國際仲裁院提出「43項反請求」，正是馬英九的執政團隊送出去的，但馬英九迴避面對問題回應，只訴諸「顏色」。

田秋堇表示，日前她召開「台電奇異核四仲裁」調查報告記者會，從頭到尾沒有指名馬英九，但馬之後的演講不但對她指名道姓，而且說她很綠，但核四能否重啟，是一個科學與安全的問題，很遺憾馬英九迴避面對問題回應，只訴諸「顏色」。

田秋堇指出，如今一個多月過去了，她提醒，經濟部長張家祝103年7月30日召開記者會，公開說核四通過安檢，完全沒有問題，但第二年，104年12月4日台電就向國際仲裁院提出「43項反請求」，白紙黑字、洋洋灑灑羅列核四的各種設計與設備問題。

她說，這份台電的「核四自白書」提出的時間點，正是馬英九擔任總統執政的任內，這份「43項反請求」清單，「就是你的執政團隊送出去的啊！」

此外，田秋堇表示，如今不斷公開說核四多麼安全無虞的葉宗洸，2014年7月30日的記者會上正是陪著張家祝、為他背書的人。而長期拍胸脯為核四掛保證的前廠長王伯輝，在台電2015年12月送出「43項反請求」白紙黑字說明核四諸多問題時，他正是當時核四廠的廠長。

田秋堇呼籲馬英九，「我敬你曾經貴為我國總統，你應該不會只知貼別人標籤」，而不知如何面對問題，貼人標籤這種事是最廉價的迴避，她很客氣提醒，已經一個多月了，是否可以請馬針對她的報告、面對當年執政團隊正式提出的核四各種問題。