台鐵共有420處平交道，時常耳聞行人、車輛過平交道時遭火車撞擊事故。台鐵今（12）日表示，為維護人車安全通行，2018年起正線尚未有紅外線自動偵測系統的260處平交道，安裝新一代隱形全時警衛「平交道障礙物自動偵測系統」，去年底第1批啟用103處，目前第2批已全數安裝完成，年底全部啟用。

近年台鐵提升平交道防護設備，導入科技應用智慧化設備，內容涵括安全設備、資料儲存、預防性數據分析、自我學習建立大數據資料庫等，將平交道資訊融合智慧化。

台鐵表示，去年底第1批103處設備啟用以來，平交道事故已自去年17件降至今年7件，已見初步成效。新設偵測系統與現行紅外線雷射光點對點不同，改採熱感應與雷達偵測，偵測高度範圍也從原本的75公分至150公分，擴大到30公分至300公分，一旦於平交道偵測到障礙物，將透過防護無線電反饋給司機員即時反應，以降低事故發生率。

台鐵表示，為了持續精進改善平交道安全，除設置「平交道障礙物自動偵測系統」，也規劃2022年底完成環島平交道遠端監視傳輸光纖化工程；2024年底完成1424套平交道防護設備工程遮斷機，同時在397處平交道加裝CCTV和CMT監視系統；並於2025年底將56處支線平交道電子化。