台鹽通霄精鹽廠節電有成，利用汰換燈管、空調採用變頻控制系統等方式來節省用電。（台鹽通霄精鹽廠提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府3前年推行節電，其中家電汰舊換新，共節省902萬度電，相當於減少4529噸二氧化碳排放，縣府9日上午發表3年來全縣節電成果。

苗縣府工商發展處長詹彩蘋表示，縣府3年來推動各項節電措施，最有成效的是辦理節能家電汰舊換新，一共補助9416台冷氣、5159台冰箱，其中包括協助227戶中低收入戶節省電費開銷，評估全部節電汰換效益達902萬電，減少的二氧化碳排放量約12座大安森林公園1年碳吸附量。

另外，也鼓勵企業節電，像是台鹽通霄精鹽廠節電有成，109年和110年度分別節省7萬386度和2萬2699度的電量。廠長劉鴻泉說，廠區響應政府節電政策，每年都有一些節電措施，包括汰換傳統燈管、空調採用變頻控制系統、辦公室牆壁採用乳白色或淺色系列，來增加光線等等，都有達到很好的節電效果。

副縣長鄧桂菊表示，縣府積極推動節電工作，派遣節能志工巡迴18鄉鎮分享節電資訊，也鼓勵民間設置太陽光電，根據調查有七成以上的縣民對於這3年的節電活動，都給予正面肯定，期間透過家電汰舊換新政策，還帶動經濟產值達4.6億元，期盼未來持續推動節電、創電。