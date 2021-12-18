又是喝好水公投票！一名年約40歲的男子下午前往185號投開票所，疑似因不想投地方性公投喝好水公投票，於是將票攜出投開票所，遭到選務人員制止後，竟當場撕毀。該男子已被警方帶回調查，查明撕票動機。

此次公投案，除了原本4項全國性公投之外，還多出1張地方性喝好水公投票，18日已發生3起投開票所突發狀況，全與喝好水公投票有關。前兩起分別為女性民眾將票攜出以及將票撕毀投入票匭，又發生第3起事件。

一名年約40的男子下午前往185號社區投開票所，投完其他票之後，將喝好水地方公投票準備攜出場外，選務人員見狀上前制止，並要求男子歸還選票，未料男子不聽勸，衝出投開票所後將票當場撕毀，讓現場人員傻眼。

該名男子同時攜出公投票又撕毀，違反公民投票法第41條，可處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金。另依第44條，將可處新台幣5000元以上5萬元以下罰鍰。