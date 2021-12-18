富邦媒(8454)前11月合併營收突破803.8億元，年增約32.4%，為歷年同期新高，鎖定尾牙商機，富邦媒旗下momo購物網即日起至12月31日推出《年終感恩趴》家電激殺活動，預估買氣年增加50%。

2021年近尾聲，農曆年將近，momo購物網公布「2021年家電風雲榜」，「智慧家電」為消費者居家清潔與自煮烹飪的得力助手，亦是疫情下「宅生活」的居家解套方案，其中清潔家電佔60%，如冠軍「dyson」HP00三合一涼暖空氣清淨機，創下單月最高狂銷破3600台佳績，「ECOVACS 科沃斯」N9+自動回洗風乾掃拖一體智能機器人緊追在後，單日最高熱賣近800台，居家用餐及娛樂需求提升，也帶動智慧萬用鍋、連網電視等熱賣。

隨著農曆年前尾牙禮品置辦需求湧現，看好家電採購商機，momo即日起至12月31日打造《年終感恩趴》家電激殺活動，狂送百萬momo幣。預估買氣年增加50%。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠於雙11購物節等強烈買氣挹注，富邦媒11月合併營收首次突破百億元，單月合併營收達約122.3億元，月增84.69%，年增32.04%，創下開站以來單月歷史新高記錄，累計1至11月合併營收突破803.8億元，年增約32.4%，亦是歷年同期新高。