台灣大(3045)旗下影音平台myVideo揭曉年度影音排行榜，今年台灣原創作品能量爆發，myVideo共同出品的口碑夯劇《火神的眼淚》、台灣首部嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》分別拿下戲劇館與節目館冠軍，今年受到疫情關係，台灣OTT產業急速升溫，帶動myVideo註冊會員數突破800萬，年度總觀影次數突破2億次，較去年成長超過1倍，再次創下開站以來最高紀錄。

台灣大myVideo今年註冊會員數突破800萬，年度總觀影次數突破2億次，較去年成長超過1倍，再次創下開站以來最高紀錄，每位用戶的月平均收看時間也較去年成長近3成。

台灣大在OTT產業除持續投資myVideo，上月更砸重金找來全球大咖Disney＋，看好「Disney＋是內容行業的金字塔」，盼藉由Disney＋的超高人氣，讓台灣大在OTT內容產業上再添利器。台灣大本身也認為，由於美國平均家戶OTT服務有3.7個，台灣目前約1.7個，所以還有近2個的成長空間，故Disney＋的加入並不會打到自家myVideo。

2022年網通產業商業模式方面，最值得關注OTT服務與用戶收視習慣的交互連動，已改變全球付費電視市場版圖，而為了綁住消費者，大廠開始推出自有品牌電視機。資策會MIC表示，大頻寬帶動OTT服務，Netflix、Hulu與Disney＋等串流影視業者皆透過創新商模與獨家內容不斷吸引用戶，資深產業分析師徐子明以美國兩大傳統與新興OTT業者Comcast與Amazon為例，兩者皆在機上盒之外推出自有電視機，目的是與客戶進行更多重的連結，包含在後台增加內容談判、服務綑綁與銷售通路，增進對自有平台、軟體開發與廣告推播的主導權，更可將上述後台整合的成果呈現給消費者，提升用戶在服務方案、內容種類與互動操作的滿意度。