飯店業者寒舍(2739)今日應邀召開線上法說，董事長蔡伯翰表示，餐飲及宴會廳業務自10月起逐步復甦，預期至明年春節前狀況可與今年同期相當。而新據點「寒居酒店」預計明年首季試營運，目前仍希望明年下半年國境能鬆綁、對2022年審慎樂觀看待。

據交通部觀光局統計，台北國際觀光飯店2020年平均住房率僅27.41％、房價3542元，低於全台國際觀光飯店平均40.23％、3766元。今年前三季受三級警戒衝擊進一步跌至21.69％、3241元，低於全台平均29.43％、3890元，營運仍相當辛苦。

寒舍因三級警戒禁止餐飲內用衝擊，2021年前三季合併營收15.56億元、年減19.73％，營業虧損擴大至6.8億元，稅後虧損5.78億元、每股虧損5.19元，均創同期新低。其中，餐飲營收11.36億元、年減14.71％，客房營收3.95億元、年減25.07％。

寒舍表示，台北喜來登疫情前平均住房率73.98％、房價5087元，去年降至28.56％、3543元，今年前三季續降至23.46％、2979元。寒舍艾美疫情前平均住房率81.86％、房價8998元，去年驟降至29.63％、6616元，今年前三季續降至28.64％、5097元。

至於度假型的礁溪寒沐，疫情前平均住房率64.81％、房價6284元，去年受惠國旅需求暢旺而升至69.45％、6553元，今年前三季住房率雖受三級警戒影響降至46.91％，但房價續升至7265元，扣除三級警戒影響住房率均逾7成，目前至明年春節前住房率均近8成。

蔡伯翰表示，5～9月三級警戒對產業衝擊甚大，隨著疫苗覆蓋率提升，餐飲及宴會廳業務10月起逐步復甦，11～12月達近去年同期9成，明年春節前可望與今年同期相當、約為疫情前的8成。其中，餐飲業務已與疫情前相當，宴會業務則恢復至三級前狀態。

同時，後疫情時代旅遊型態改變，公司團體改採津貼補助方式、以小組方式至飯店消費，國內家族旅遊、社團活動亦因邊境管制無法出國而增加。都會型飯店對此多推出住宿包餐飲專案因應，轉向休閒飯店經營。

寒舍表示，都會型飯店將持續強化國旅市場、設計多元國人住宿專案，並同步進行疫情後準備，針對日、韓、泰、星等鄰近國家提供促銷方案吸引來台，希望國門開啟後能立即接軌。休閒型飯店則導入宜蘭在地元素，深耕生活文化連結，並開發多元會議活動。

展望後市，隨著台灣疫苗覆蓋率提升、周邊國家積極研究開放邊境，蔡伯翰對明年抱持審慎樂觀看法。雖然近日變種病毒再添變數，但目前尚無太多資訊、故暫未改變看法，希望明年下半年邊境能有所鬆綁，對集團貢獻頗重的客房業務將有所助益。

而寒舍攜手大陸工程，於松江南京站旁打造結合住宅的精品商務酒店「寒居酒店」，預計將於明年首季開幕試營運。該飯店設有4種房型共111間客房（含2間套房），提供游泳池、健身房、烤箱及蒸氣室等服務設施，以及設有99個座位的複合式餐廳。

對於寒居酒店規畫明年首季試營運，蔡伯翰表示，主要考量目前對疫情較能因應，以及據點量體較小、定位為精緻商業酒店。希望未來能按目前預期，在明年下半年國境鬆綁後正式營運。集團亦將會因應疫情變化調整規畫，若有需求亦不排除先轉作防疫旅館。