能仁家商19日在台北體育館舉行的高中籃球聯賽（HBL）男生組預賽，靠著12名球員都有得分的平均表現，終場87比58輕取北市成功，預賽2連勝提前搶到高雄12強複賽門票，能仁教練李正豪賽後卻仍憂心忡忡，「我們必須趕緊找回史魯齊這個點！」

會讓李正豪如此擔憂高三中鋒史魯齊的狀態，原因是他在預賽首戰僅拿8分、7籃板，昨天更是投6中1、只有3分，4籃板，李正豪說：「我們需要史魯齊打開，且更有霸氣一點，最重要的是他態度要更積極，他想太多了。面對對方的低位協防，目前看來無解。」

身為能仁這個學年度能否奪冠的關鍵之一，卻在前兩場預賽嚴重失常，史魯齊賽後表示，「我連跑起來都怪怪的，防守也做不好，總是感覺跟練球不一樣，比賽期間就是投不進，其實首場預賽表現並未打擊我的自信，也很在乎勝負，但我就是打得很悶。」

史魯齊強調，照理來說，打16強預賽沒什麼壓力，自己就是想太多，且太想得分了，「我並沒任何傷勢，而是心態問題。一切就看明天啦，我這個點一定要打開，也要更積極一點，我現在準備好回去被教練罵了。」能仁今天將跟東泰爭奪D組第1位置。

其實不只擔心史魯齊，就算提前搶到12強門票，李正豪賽後還是強調，目前球隊狀況沒有很好，大概是因為心態放得太輕鬆了，「我們很多防守都沒有做好，回去還需要修正，但以前兩場預賽來看，表現比較特別的還是潘偉傑與江品諺兩人吧。」