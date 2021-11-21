面對21日這場攸關12強門票的重要戰役，宜蘭高中教練林德齊昨晚故意問球員，「你們想不想知道高雄巨蛋休息室長怎樣？」藉以激勵球員拿下闊別4年的HBL男生組12強高雄複賽門票，結果宜中球員都聽進去了，也不可思議做到了。

克服打到正規賽最後2分33秒還落後5分的頹勢，宜中先靠林柏辰正規賽最後15秒投進兩分球逼進延長，接著延長賽最後關頭再靠劉書維、許祐霖6罰4中，驚險以81比78氣走三重商工，自從106學年度以後，首次闖進男生組12強。

「籃球就是這麼有意思，只要給予球員前進的動作，他們自然可以做到，現在他們可以親眼去看高雄巨蛋休息室了，」林德齊表示，「無論來這裡打16強或去高雄打12強，對這批球員都是初體驗，我很感謝高三球員帶隊邁開這一步。」

今天貢獻全場最高24分，且有9籃板、3助攻、1抄截、2火鍋的林柏辰表示，「林教練不只問我們想不想看高雄巨蛋休息室，他還形容那個休息室就跟NBA一樣，是一個人有一個櫃子，我們當然很想去看，如今我們可以去高雄巨蛋了。」

至於接下來的目標，重申自己從未考慮過讓宜中改打乙級的林德齊表示，「既然闖進12強，我們就不可能只是參加而已，我會想辦法弄一下，如果可以闖進前8，絕對是種肯定，畢竟受到疫情影響，我們集訓與比賽時間都不多，現在可以趕緊調整了。」