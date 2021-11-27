行政院長蘇貞昌27日與桃園市長鄭文燦等人南下苗栗縣竹南公投宣講，蘇貞昌說，包括國民黨的宜蘭縣長林姿妙跟侯友宜都反對核四，朱立倫則是當年反對，現在卻支持，實在沒道理；鄭文燦則是指朱立倫現在喊支持重啟核四，至少要跟新北市民道歉。

行政院長蘇貞昌27日表示，包括國民黨的宜蘭縣長林姿妙跟侯友宜都反對核四，朱立倫則是當年反對，現在卻支持，實在沒道理。（民眾提供／陳育賢苗栗傳真）

蘇貞昌表示，他當了兩年的台北縣長，當時國民黨硬要建核四，建的也是他，封存的也是他，這樣搞了15年，浪費了我們3000億，1度電也沒發過，這3000億如果不要浪費，拿來苗栗縣建設，那苗栗不就鑲金又包銀。

現在說要重啟核四，但它執照已過期、機件已停產，廠商已解散，燃料棒已送回美國。縱算讓你重啟，它底下有地震斷層通過，如果真的出事情，苗栗也在北部哦，幾乎整個台灣就去了，光北部5縣市就有1000萬人，連國民黨的宜蘭縣長林姿妙都說，沒有安全，沒有商轉，為了宜蘭人的健康，我們反對核四。

新北市長侯友宜也是反對，結果馬英九出來罵他們兩個，就連時任新北市長的朱立倫也是反對，他當時更是火力全開，結果現在他做國民黨主席，他卻來支持，完全沒道理嘛。蘇貞昌拜託苗栗鄉親，1218要揪大家一起來投四個不同意，不要讓國民黨亂下去。

鄭文燦則指出，為了讓台灣能源能夠更乾淨，環境能夠永續且受到保護，讓我們的空氣不要霧矇矇的，所以要綠能。大家看看核能電廠，核一、核二、核三陸續都要退役了，那核廢料何處去？它們都還放在廠區啦。

朱立倫當新北市長時，那裡有核一、核二廠，還有興建又封存的核四廠，那些地方都沒辦法處理核廢料，只能放在廠區，根本送不出去啊，要送去哪個縣市？沒有1個縣市同意讓核廢料進去的，所以當時立法院達成2025非核家園的共識。

鄭文燦說，朱立倫當年做新北市長時跟市民說，不可能讓核四復活，現在他做黨主席，忘了當年他當新北市長時說的話，至少要有1個說法嘛，再怎樣也至少要跟新北市民道歉。