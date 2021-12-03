對於是否延長役期或恢復徵兵，行政院長蘇貞昌今天在立院備詢時表示，目前沒有打算恢復徵兵制，但因應戰情，隨時都會檢討；國防部長邱國正僅說，現在大敵當前，國防部的工作是加強戰備和訓練。

國民黨立委曾銘宗質詢。（摘自國會直播）

蘇貞昌今天率邱國正、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮到立院，就海空戰力提升計畫預算案，進行專案報告並備詢。由於國防部明年將試行14天教召新制，外界關注役期與恢復徵兵制議題。

國民黨立委曾銘宗質詢時詢問，為維護國防戰力，台灣是否會恢復徵兵制？蘇貞昌表示，台灣情勢嚴峻，各方面都要檢討，但目前沒有打算恢復徵兵制，不過，因應戰情，隨時都會檢討因應。

曾銘宗追問，目前軍事訓練役僅4個月，年輕朋友進到軍中還沒訓練、適應就退伍，是否考量延長役期。蘇貞昌則說，目前沒有這樣規劃，而役期4個月是逐步演化而來，國防部對此有因應措施，也不斷加強後備能力。

對於是否恢復徵兵制或延長役期，邱國正說，國防部沒有討論此議題，他認為這是見仁見智，但確實現在大敵當前，國防部的工作是加強戰備和訓練。

邱國正補充，外界都會將4個月軍事訓練役跟過往2、3年役期比較，但目前台灣已改成志願役，役期都是4年以上，應拿4年志願役和以往役期的戰力相比，若著眼役期不同恐造成不公平。

邱國正指出，國防部的強化作法是讓4個月軍事訓練役役男在入伍後也到部隊歷練，做戰鬥支援工作，不會要求役男操作重型武器，可讓年輕人退伍後知道部隊長什麼樣子，一旦動員就知道該如何支援作戰。