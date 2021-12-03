茶改場課長林金池向縣長徐耀昌介紹特等茶的特色。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、頭份市長羅雪珠試喝冠軍茶，大聲說讚！（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市農會冬季美人茶比賽，3日上午舉行最後決賽，頭份市鄧國權茶園再度拿下特等獎，負責評審的茶改場課長林金池指出，今年的東方美人茶因受天候等因素影響，品質差異較大，單是初選就刷掉了3成，最後前3名評比，難分高下，特等茶是以明顯表現出東方美人茶特色出眾才勝出。讓苗栗縣長徐耀昌喝完都說讚！

近2年來苗栗地區的茶農接連受到旱災及雨災、蟲害的影響，損失非常嚴重，先是去年下半年至今年5月前，將近1年的旱害，導致許多茶樹枯死，部分茶樹雖然只有1部分枝葉枯萎，但茶樹整體元傷大傷，也影響茶菁產量及品質。

接著5月底開始連續降下大雨，導致部分茶樹不堪短時強降雨帶來的過多雨水，降雨結束後，因氣候潮濕高溫，導致蟲害大量發生，甚至有部分茶園被害蟲吃到一葉不剩，使得秋季茶葉無茶可採，讓茶農們苦不堪言。

今年頭份市農會所舉辦的全國冬季東方美人茶比賽，共有278點參賽，參賽茶農除了來自桃、竹、苗地區茶農外，今年最特殊的參賽茶農，是新北市三芝區的茶農江金富，並且在眾多經驗豐富的東方美人茶茶農中奪下2等佳績，非常難得。

整個評審請來茶改場茶博士林金池領軍，經過2天的品評，第1關就刷掉3成參賽茶，第2天進行複賽及決賽，在林金池及團隊評審嚴謹評選後，頭份市鄧國權茶園再度勇奪特等獎。縣長徐耀昌及頭份市長羅雪珠當場親品冠軍茶，徐耀昌喝完大讚鄧國權的冠軍茶蜜香，真的是一喝難忘，也謝謝評審替大家評出好茶，來促銷苗栗最好的東方美人茶。而頭份市農會也特別為特等茶訂出售價，每1斤標價為36萬元台幣。