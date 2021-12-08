新北哈客青年智庫團2019年成立以來，新北市客家事務局熱情邀請成員積極參與各項客家文化活動與政策規畫，透過客家後生的年輕視角，期盼能規劃出更貼近普羅大眾的文化體驗活動，客家局4 日辦理新北女性培力研習，以客家女青年創業成果為主軸，展現客家女性在事業版圖中披荊斬棘的韌性。

主講者「谷芳有機茶園」負責人洪佳玉說：「想再多沒有用做就對了！這句話是我們的家訓，現代男女平等意識較為普遍，很感謝丈夫願意共同奮鬥，共同謀劃家族事業的未來，與過去傳統客家女性的文化-四頭四尾『家頭家尾、田 頭地尾、灶頭鍋尾、針頭線尾』，迥然不同，讓我能在工作領域上有自主思考與行動的能力。」

洪佳玉除了取得原專業領域的「茶葉感官品評專業人才能力檢定證書」、「專業技術證-製茶技術」等證照，也取得「烘培食品-麵包、中式麵食、西點蛋糕」等國家證照，更積極與國際接軌，參加「2019 IFOAM第4 屆亞洲有機青年論壇」、「2019俄羅斯有機茶推廣」、「2020印度IFOAM有機論壇印度國際有機展」，於 2020 榮獲「全國首間初級加工場」，過程中屢屢展現「煞猛打拼」的客家精神，堪稱新北客家女青創業的最佳典範。

而另一位客家女青賴盈禎，則素有「兒童幸福花園魔法師」之稱，曾榮獲新北客家事務局2019年新北客家文創設計比賽，作品「好食餐桌」充滿童趣與美感。

客家局長林素琴表示，客家青年才華洋溢且富有創意，哈客青年智庫團成員成團的初衷即是希冀透過新北青年的建議與交流，強化客家青年政策溝通管道，讓客家青年力量被看見！近年推廣年輕女性獨立自主，此次密室逃脫體驗與女性培力研習就是青年智庫團年度最重要的交流時間，期許大家莫忘初衷，即使遇到各種困境與瓶頸，仍要不斷突破，找到自己的天賦，創造新北客家青年的新時代新價值。