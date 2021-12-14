必勝客宣布調漲披薩價格，單點披薩即起調漲20至30元。（必勝客提供）

必勝客義大利麵系列即起調漲10元。（必勝客提供）

物價齊漲，繼泡麵、速食、湯圓、各大餐飲後，連歲末聚餐必吃的披薩也宣布漲價。必勝客宣布，近年來因原物料價格，與國際貨櫃運費均上揚，經過審慎評估後，在整體營運考量下，將自2021年12月14日起調整部分商品價格，整體平均調幅為3.1%。

必勝客表示，在經典口味比薩中，星級白醬海鮮比薩等7款大、小比薩，調漲20至30元，其餘7款經典口味比薩，如鐵板牛柳比薩、韓式泡菜燒肉比薩等均維持原價；超級總匯等6款個人比薩，調漲6至10元；芝心餅皮微調漲5至15元；鬆厚餅皮等另3款餅皮則維持原價。此外，義大利麵調漲10元、拼盤調漲20至50元，部分熱烤類商品，及比薩套餐則進行優惠內容調整。

而必勝客亦有調降價格品項：麻糬QQ球單點價調降20元、薯金幣30顆單點價調降14元、德國芝心腸6條單點價調降5元。必勝客強調，現行「比薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠活動將維持不變；必勝客PK雙饗卡APP也將持續推出可跨店隨取的優惠。

另一方面，台灣達美樂則宣布「抗漲」，宣示：「我們跟消費者站在一起，苦民所苦，達美樂不漲價！反向思考、積極作為，即起提供更多超值的優惠組合，讓披薩這個食物變得更加親民，幫助消費者過節過年更省荷包。」

台灣達美樂CEO Martin Steenks 指出，今年9月澳洲商Domino’s Pizza Enterprises Ltd（簡稱DPE)接手台灣達美樂後，陸續調整經營策略，且成績亮眼，在陸續幾個優惠策略的帶動下，訂單數有著明顯的增長。

台灣達美樂CEO Martin Steenks表示，業者一樣面臨到原物料價格，及運費高升的困境，但是會貫徹接手台灣達美樂時，對消費者的承諾。在外送方面，達美樂也持續推出的全國門市0元外送免運，沒有金額限制門檻，無需加收任何外送費，且原本只有特定時間推出的3個大披薩799元活動，現在每天都有。