新北市選舉委員會今公布1218四大公投投票權人數，新北市共有342萬7162人具投票權，較前次2018年公投投票權人數337萬5513人，增加5萬1649人，而年滿18歲首次具有公投投票資格者更有11萬1022人，此次新北共設立2625處投開票所，比上次總統，副總統、立委選舉增加了66處。

1218公投有重啟核四、公投綁大選、反萊豬進口及珍愛藻礁等4項公投案，新北市選委會副總幹事黃堯章表示，這次公投受新冠肺炎疫情影響而延至18日舉行，但投票權人仍以原投票日今年8月8日前年滿18歲在中華民园繼續居住6個月以上未設監護宣告者，才具投票權資格。此外，今年8月9日以後戶籍遷出者，仍須返回原戶籍地投票，也就是8月8日前的戶籍地所在投票所投票。

黃堯章提醒，今年投票權人可領取4張公投票，請使用選舉委員會製備的圈選工具圈選，勿用「私章」蓋投票或「按指印」，以免造成公投票無效。

各區公所將於15日前將公報及投票通知單，送達各家戶，民眾如未收到，可向戶籍所在地的戶所或公所查詢。投票當日全國各戶所僅受理一般查詢事項，不受理國民身分證申請補（換）發及領取事宜，請民眾於17日前備齊相關證明文件，向全國任一個戶政事務所辦理申請補（換）發事宜。

新北市主任委員林祐賢也提醒民眾，目前仍是防疫期間，投票時，請配戴口罩、配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票，也呼籲有投票權的民眾，18日上午8時到下午4時請踴躍前往投票。