香港立法會換屆選舉昨（19）日22時30分結束，港府今（20）日公布的臨時數據顯示，全日10區直選有超過135萬人投票，總投票率30.2％。較2016年上一次選舉低約28個百分點，亦是香港回歸以來地方選區投票率最低的一次。

上觀新聞報導，香港行政長官林鄭月娥19日在第七屆立法會選舉投票於當晚結束後發表聲明表示，特區政府有信心經完善選舉制度組成的第七屆立法會，將可切實提升特區管治效能，為良政善治開啟新篇章。

林鄭月娥指出，此次選舉是完善特區選舉制度落實「愛國者治港」原則後的一場重要選舉，意義深遠。

這次立法會換屆選舉，153名候選人競逐90個議席；而傳統民主派這次缺席參選。

今年3月，全國人大常委會全票通過香港特區基本法附件一、二修訂，並經香港本地立法，改革選舉制度。新制度下，立法會議席由原來70席擴大至90席，選舉委員會界別占最多議席達40席，而經分區直選產生的議席減少至20席，其餘30席由功能界別選出。

同時設立候選人「資格審查委員會」負責審查並確認立法會、選舉委員會委員和行政長官候選人的資格，確保參選人及進入議會的都是愛國者。

香港選舉事務處於20日公佈選舉委員會界別投票結果，最終有40人當選新一屆選舉委員會界別立法會議員。當選名單為：陸頌雄、馬逢國、黃國、陳凱欣、鄧飛、謝偉俊、林智遠、管浩鳴、林筱魯、周文港、江玉歡、陳月明、李浩然、陳家珮、陳曼琪、蘇長榮、孫東、譚岳衡、吳傑莊、陳紹雄、洪雯、林順潮、陳仲尼、容海恩、陳沛良、劉智鵬、簡慧敏、林琳、陸瀚民、葛珮帆、郭玲麗、黎棟國、梁美芬、何君堯、麥美娟、黃元山、李鎮強、張國鈞、梁毓偉、林振升。

香港特區第七屆立法會任期將於2022年1月1日開始。